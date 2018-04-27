В Екатеринбурге в школе-интернате отравились 16 детей, у некоторых обнаружен норовирус

В Екатеринбурге в школе-интернате №11 за последние несколько дней отравились 16 детей, у некоторых из них обнаружен норовирус второго типа. Проверку начали прокуратура и следственный комитет.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, к врачу за помощью за последние дни обратились 16 детей школы-интерната №11. У пяти из них медики обнаружили норовирус второго типа. Сейчас прокуратура, следователи и Роспотребнадзор выясняют, что могло стать причиной ухудшения здоровья воспитанников. Взяты образцы продуктов питания, ведется исследование проб, взятых в пищеблоке.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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