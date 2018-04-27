В Серове осудили телефонных мошенников, наживавшихся на стариках

Двух мужчин в Серове посадили за телефонное мошенничество. Мужчины звонили пенсионерам и якобы от имени их родственников просили деньги на решение проблем.

По статье ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину» осуждены Александр Абрамов и Александр Голицин. Обирал пенсионеров в основном Абрамов. В феврале прошлого года он звонил престарелым жителям Серова и представлялся их родственниками, после чего просил деньги – на лечение, оплату штрафов ПДД, ремонт автомобиля и так далее. По телефону он уточнял адрес и называл нужную ему сумму – от 10 до 49 тысяч рублей, после чего обещал, что его доверенное лицо заберет деньги. Средства он забирал сам или просил знакомого, который не знал, что помогает совершать преступление. На уловку попались шесть пенсионеров, еще одну такую же махинацию он совершил с помощью Голицина. Пенсионеры в итоге лишились 147 тысяч рублей.

«Выявили, задержали подозреваемых и расследовали уголовное дело в отношении фигурантов сотрудники полиции из ОВД Серова. От противоправных действий пострадали пятеро женщин и один мужчина – 1928, 1935 и 1936 годов рождения. Задержанными оказались двое неработающих мужчин 1991 и 1992 годов рождения. Один из них первую судимость за грабеж и кражу получил еще будучи несовершеннолетним. Он участвовал в одном из шести эпизодов мошенничества. Его «напарник» – участвовал во всех шести преступлениях. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести , кражи», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Абрамова отправили в колонию строгого режима на три года, его сообщнику присудили 400 часов обязательных работ. Махинаторы возместят убытки обманутым пожилым людям.

Приговор в законную силу не вступил.

Серов, служба информации

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