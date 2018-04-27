В Туринске будут судить сотрудницу пункта микрозаймов, которая крала деньги у клиентов

В Туринске под суд пойдет сотрудница микрофинансовой организации. Женщина, оформлявшая займы, часть денег присваивала.

По версии следствия, преступления совершались в июне-декабре 2017 года. Женщина обманывала тех, кто пришел за займом в МФО: она оформляла займы на сумму, превышающую ту, что просил клиент, или вообще сама оформляла договор в отсутствие заемщика. Расчет был на то, что человек перечитывать договор не будет и просто подпишет его. Остатки сумм она присваивала – доходом сотрудницы МФО стало более 100 тысяч рублей. Однако все закончилось, когда один из клиентов заметил, что должен микрофинансовой организации больше, чем рассчитывал, – и написал заявление в правоохранительные органы.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, предприимчивую жительницу Туринска будут судить по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Туринский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Туринск, служба информации

Туринск. Другие новости 27.04.18

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