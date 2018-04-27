Ройзман отстоял в суде право на фекальные метафоры (ВИДЕО)

Октябрьский районный суд Екатеринбурга встал на сторону мэра Евгения Ройзмана, которого пытался привлечь к ответственности за урон чести и достоинству бывший наркоторговец Алексей Андреев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Андреев подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, прочитав посвященные ему сообщения в блоге Евгения Ройзмана «Сила в правде». Моральный ущерб он оценил в 650 тысяч рублей. Интересно, что записи были сделаны еще в 2011-2012 годах, но Андреев не мог с ними ознакомиться раньше, потому что сначала находился в СИЗО, а потом по приговору суда отбывал срок в колонии строгого режима.

Ройзман и наркоторгвец. Суд

Особое внимание Андреева привлекли следующие записи Ройзмана (выделены слова, которые истец посчитал обидными, цитаты приводим без правок):

От 31 октября 2011 года: «Нувахов сдал человека, которому он должен был передать посылку. Человека выдернули на встречу, и он, весь такой модный, подъехал на мотоцикле Ямаха, там его и скрутили. Это был Андреев Алексей Владимирович, 1980 г.р. Мы знали о нем уже год. Редкостный подонок, учился на РТФ УПИ. Приехал сюда из Каменска-Уральского, снимал квартиру, за который каждый месяц родители присылали ему деньги. И этот продуманный дрищ решил торговать наркотиками. Все разведал, просчитал и начал. Через какое-то время купил квартиру на Татищева, 49-129. Потом еще купил 184-ую квартиру в этом же доме. Одновременно купил три гаражных бокса. Все это время родители слали ему деньги оплачивать съемную квартиру. Он брал. Купил BMW X5, три мотоцикла, жил с девчонкой Настей, пасующей из «Уралочки», и платил ментам. Андреев создал достаточно серьезную сеть, получал JWH из Китая. Нашли счета, и оказалось, что порядка ста миллионов он отправил в Китай. Еще пятьдесят миллионов болталось по счетам по разным банкам. У него были всякие понтовые карточки – платиновые, золотые... А когда у него заболела мать, и отец попросил, чтоб он помог деньгами, по возможности, он не дал».

От 3 марта 2012 года: «А сам глава наркокортеля, организатор крупнейшей в России схемы, Алексей Андреев, сейчас всеми силами пытается уйти от ответственности. Бывший прокурор Железнодорожного района Погосян, родственники которого участвовали в этой схеме, нанял несколько адвокатов и из кустов руководит защитой. С его подачи Андреев начал активно симулировать сумасшествие, и не гнушается ничем – рычит, лает и даже кушает бутерброды с какашками. Наверное Погосян посоветовал. Уже бутербродов десять съел. Вся больничка от него шарахается. А врачи все равно не верят».

От 17 сентября 2012: «Только что прошел суд по одному из крупнейших оптовиков торговавшем в Свердловской области этими наркотиками. Подонок Андреев получил 6 лет 7 месяцев лет лишения свободы. Меньше меньшего».

Интересно, что сведения о причастности к наркоторговле Андреев не опровергал, но был недоволен эпитетом «подонок», упоминанием о «бутербродах с какашками», а также намеком на то, что он не заботится о своих родителях. Ройзман, в свою очередь, отстаивал свою право называть любых наркоторговцев «подонками», так как это отражает его личное к ним оценочное отношение. Что же касается якобы съеденных истцом неаппетитных бутербродов, то Ройзман заявил, что это была метафора. В доказательство он привел лингвистическую экспертизу, которую для него перед судом провел известный филолог и поэт Юрий Казарин.

По заявлению Андреева, еще в СИЗО он почувствовал недоброжелательное отношение со стороны сокамерников и следователей, но не понимал, с чем это связано. Он испытывал стресс и избрал неверную линию защиты – поддался на уговоры бывшего сотрудника прокуратуры Карпова и переписал на него все свое имущество, надеясь, что тот поможет ему избежать наказания. Однако все равно был осужден. Выйдя на свободу, он прочитал ЖЖ Ройзмана и решил, что в период следствия Евгений Вадимович вместе с другими лицами участвовал в развернутой против него информационной кампании. При этом лично они друг с другом знакомы не были.

Судья Александра Евладова, выслушав стороны, оснований для удовлетворений требований Алексея Андреева не нашла.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 27.04.18

Суд запретил сторонникам Навального проводить митинг в центре Екатеринбурга. / Чиновники Екатеринбурга завтра не выйдут на уборку дендропарка из-за погоды. / В Туринске будут судить сотрудницу пункта микрозаймов, которая крала деньги у клиентов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»