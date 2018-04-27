Екатеринбуржцам предложили самим взять на иждивение знаменитую Белую Башню

Жителям Екатеринбурга предлагают взять под опеку Белую башню – знаменитый памятник конструктивизма на Уралмаше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», арх-группа Podelniki, которая организовала консервацию памятника, теперь предлагает всем желающим стать «патронами» башни. Для этого они достаточно просто подписываться на ежемесячное пожертвование на платформе Patreon.com. «Неважно, насколько скромным будет ваш вклад, даже 1$, регулярно падающий на счет, принесет огромную пользу, – говорят общественники, – для оплаты текущих расходов – электричества, охраны, поддержки сайта, – достаточно, чтобы 450 человек перечисляли по одному доллару в месяц».

Представитель арх-группы Полина Иванова рассказала, что в 2017 году они не устраивали краудфандинговых кампаний, не привлекали спонсоров и не выигрывали грантов. «Зато мы проводили в башне много экскурсий, концертов и фотосессий. Нам хотелось понять, сможет ли башня содержать сама себя, окупив этими мероприятиями расходы, связанные с ее содержанием. Оказалось, что может, но ни о каком развитии речи даже не идет. А у нас есть много нереализованных пока планов: провести наверх свет, сделать ночную подсветку, обновить экспозицию, благоустроить территорию. Молния, которая в конце лета ударила в одну из солнечных батарей, смешала наши карты. Чтобы починить медиапроигрыватель и ликвидировать другие последствия, мы потратили все, что у нас было в запасе. В зимние месяцы за электричество и охрану нам пришлось платить из своего кармана. Вот почему мы предлагаем горожанам присоединиться к нам и взять на себя часть ответственности за Белую башню», – предлагает она.

Добавим, что, по данным Полины Ивановой, доходы от башни в 2017 году составили 179 тысяч 585 рублей, расходы – 208 тысяч 760 рублей.

Напомним, Белая башня – это бывшая водонапорная башня завода Уралмаш в Екатеринбурге. Строение возвели в 1929-31 годах по проекту Моисея Рейшера. Сейчас Белая башня признана по всему миру как памятник конструктивизма.

Екатеринбург, служба информации

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