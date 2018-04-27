Напоминаем: центр Екатеринбурга перекроют из-за танков

Сегодня в центре Екатеринбурга состоится первая репетиция парада Победы с участием военной техники. РИА «Новый День» напоминает о перекрытии дорог.

Движение в центре города закроют с 8 часов вечера до 4 часов утра. Ограничения касаются участка проспекта Ленина (от Луначарского до Репина); улицы Репина (от проспекта Ленина до Малышева); улицы 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина); улицы Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Ограничения касаются не только автомобилистов. С 20:00 до окончания движения не будут ходить трамваи по проспекту Ленина и ул. Татищева на участке от ул.Луначарского до ул. Красноуральская в обоих направлениях и троллейбусы по ул.Репина и ул. Малышева на участке от Центральной гостиницы до конечной станции «Крауля» и «Посадская» в обоих направлениях. Точный график движения опубликован на сайте ЕМУП МОАП.

Екатеринбург. Апрель 27, служба информации

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