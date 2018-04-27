В Екатеринбурге мужчина отвел ребенка в школу и убил его мать

В Екатеринбурге мужчина на улице на глазах у прохожего убил свою бывшую супругу. До ЧП пара вместе проводила в школу общего ребенка.
Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, вчера около 9:15 в полицию поступил звонок о происшествии на улице Машинной, прохожие обнаружили тело женщины. Погибшей оказалась неработающая местная жительница 1977 года рождения. Подозреваемого задержали в тот же день – это бывший супруг погибшей, мужчина 1972 года рождения, уже судимый за кражу, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Как оказалось, утром бывшие супруги отводили семилетнюю дочь в школу. На обратном пути они начали выяснять отношения, ссора закончилась криминалом.
Свидетелем преступления стал прохожий. По информации СУ СК по Свердловской области, очевидец заметил, что ссора мужчины и женщины на улице вышла за рамки обычного скандала, и окрикнул мужчину. Кухонный боксер с места ЧП сбежал, женщина через некоторое время упала и больше не поднималась.
Обстоятельства преступления уточняются, в ближайшее время будет решен вопрос о заключении мужчины под стражу и предъявления обвинения.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 27.04.18
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