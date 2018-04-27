Жительница Кушвы отсудила метр земли у своего соседа по участку

Соседский спор из-за дворовых построек в частном секторе Кушвы стал предметом разбирательства в областном суде. Ольга П. заставила своего оппонента передвинуть гараж на метр дальше от своего участка и выплатить ей 65 тысяч рублей.

Недовольство женщины было связано с тем, что сосед построил гараж и крытый двор прямо на границе владений, причем скат крыши был направлен в сторону ее двора. Сходивший снег и дождевая вода постоянно подтапливали территорию хозяйки.

Решить проблему с соседом мирно не удалось, и Ольга подала иск в Кушвинский суд. Ее поддержали чиновники из отдела градостроительства и архитектуры администрации города. Выяснилось, что мужчина нарушил строительные нормы, так как постройки под единой крышей должны были располагаться за три метра до смежного участка. То же самое подтвердила судебная строительно-техническая экспертиза. Специалисты также указали на опасность заболачивания земли, так как сосед не оборудовал дренажную канаву между участками.

Кушвинский суд принял решение в пользу Ольги и обязал ответчика перенести внешнюю стену построек на расстояние не менее одного метра, вывести скат крыши за пределы чужого участка и компенсировать стоимость строительной экспертизы, которую заказывала истица, – 65 тысяч рублей.

Мужчина пытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, но коллегия, изучив все материалы дела, оставила вердикт без изменений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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