Объявлен тендер на разработку модели второго этапа строительства развязки на Объездной – Дерябина

Застройщик «РСГ-Академическое» объявил тендер на разработку модели второго этапа строительства развязки на пересечении улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги. Итоги конкурса подведут через месяц – 25 мая.

Как пишет портал района Академический akademekb.ru, реконструкция транспортного кольца на пересечении улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Объездной дороги начнется в этом году. В марте Свердловская область официально передала мэрии Екатеринбурга пять участков для строительства будущей развязки. Проект реализуют в два этапа. На первом этапе работы будут вестись внутри кольца, параллельно будут строиться пути для трамвая. А на втором этапе планируется возведение эстакады. Именно модель для второго этапа стала предметом тендера.

Согласно конкурсной документации «РСГ-Академическое», модель второго этапа строительства нужно закончить до февраля 2019 года. За это подрядчик получит более 18,3 миллиона рублей. Подать заявку на участие в тендере можно до 11 мая. Подведение итогов состоится 25 мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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