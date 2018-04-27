Дети, победившие рак, соревновались в беге, плавании и стрельбе (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Свердловской области во второй раз прошли отборочные этапы Всемирных детских Игр победителей. В Верхней Пышме спортивные состязания для детей, которые победили онкологические заболевания, проводит фонд «Дети России» (президент фонда – гендиректор УГМК Андрей Козицын). В 2018 году отборочные этапы пройдут в 10 регионах страны, и Екатеринбург стал вторым городом после Ростова. Десять участников поедут на финал, который состоится в Москве в начале августа. Это уникальное международное мероприятие проводится с 2010 года, и с каждым годом количество стран-участников увеличивается. Свое участие во Всемирных детских Играх победителей 2018 уже подтвердили 14 стран (Армения, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Индия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Молдавия, Сербия, Турция, Украина и Хорватия).

Спортивный праздник для детей-победителей

В соревнованиях могут участвовать дети от 8 до 17 лет вне зависимости от физической формы и спортивной подготовки. По словам онкологов, до 80% детей уже сейчас переходит в стадию «устойчивой ремиссии», а значит, победы над онкозаболеванием. Все затраты на проживание, питание, трансферы, экипировку, берут на себя организаторы. Победа над болезнью – главная победа, и подобные мероприятия очень важны для того, чтобы вернуть детям ощущение полноты и яркости жизни. Ведь для многих из них просто выйти на старт после многих лет, проведенных в больнице, – уже победа.

Как рассказала директор благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко, в Свердловской области отборочный этап проводится во второй раз, первый проводили в прошлом году, несколько участников от нашей области ездили в Москву. Подобные мероприятия придают маленьким спортсменам сил и, конечно, очень благотворно влияют на их выздоровление и адаптацию, дают надежду другим. Дети могут участвовать на выбор в двух дисциплинах. Кроме легкой атлетики, плавания и стрельбы, идут соревнования по настольному теннису и шахматам. Организаторы состязаний рассказывают, что самыми популярными видами спорта являются бег и плавание, но настоящим удивлением стало внимание многих участников к стрельбе.

Как и полагается на международных соревнованиях, на открытии Игр победителей, которые проходили во дворце спорта УГМК, был поднят флаг. Затем разминку провела чемпионка Олимпийских игр 2004 Олеся Красномовец. «Бег невозможно не любить, – говорит легкоатлетка. – Только бегать тоже нужно правильно. Чтобы нагрузка распределялась равномерно и были задействованы нужные мышцы, регулировать дыхание и прочие премудрости спорта – именно поэтому для ребят проводят специальные тренировки профессиональные спортсмены».

Спортивные состязания стали настоящим праздником – сюда пришли целыми семьями, детей поддерживают и организаторы, и близкие. В перерывах между спортивными мероприятиями проходили творческие мастерские. К волонтерам благотворительного фонда «Подари жизнь» подключились педагоги Дворца молодежи – детей учили основам робототехники, объемного моделирования, рукоделию. Все участники получили призы от организаторов и спонсоров. Главные призы – поездка в Москву победителей будет проведена методом лотереи.

Конечно, многим участникам нелегко даются такие нагрузки, но помогают поддержка публики и близких. Как это было – смотрите на видео.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 27.04.18

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