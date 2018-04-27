Глава департамента градостроительства Екатеринбурга уходит в отставку

В мэрии Екатеринбурга готовятся кадровые перестановки. Как стало известно РИА «Новый День», в ближайшее время с поста начальника департамента архитектуры и градостроительства городской администрации уйдет Андрей Молоков. Заявление об отставке он уже написал. При этом Молоков сохранит должность главного архитектора Екатеринбурга. В пресс-службе администрации пообещали предоставить официальный комментарий завтра.

Отметим, что Андрей Молоков стал руководителем департамента в марте 2017 года, сменив на этом посту Тимура Абдуллаева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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