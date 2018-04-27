ТЦ «Гуру» опечатали судебные приставы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ТЦ Guru в Екатеринбурге был опечатан. Судебный пристав Верх-Исетского района А. Ржанников появился у входа около 17 часов в сопровождении группы быстрого реагирования и приступил к исполнению решения суда о немедленном запрете эксплуатации здания. Один из арендаторов устроил перепалку по поводу понимания законности, но сопротивления никто не оказывал.

Судебные приставы в ТЦ

Находившиеся в здании люди забрали свои личные вещи, и помещения были опечатаны. У присутствовавшего здесь же представителя застройщика Евгения Тагинцева повлиять на ситуацию не получилось. Как говорит Тагинцев, он является техническим руководителем застройщика, и сопровождал строительство объекта с 2004 года. Здание состоит из двух частей. Правая часть, где располагаются офисы, ресторан и фитнес-зал, сдана в 2006 году, левую запустить так и не удалось. Теперь же весь комплекс закрыт.

Напомним, 3 апреля по иску департамента Государственного жилищного и строительного надзора суд потребовал запретить эксплуатацию здания. Чиновники ссылались на отсутствие разрешительной документации на ввод объекта. Кроме того, в 2017 году в торговом центре было обнаружено около 50 нарушений, в том числе требований пожарной безопасности. Решение должно было вступить в силу только 3 мая, но чиновники регионального департамента потребовали немедленного исполнения решения суда. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование, и в дело вступили судебные приставы. Левая часть строения была опечатана 25 апреля, а сегодня, 27 апреля, представители ведомства опечатали вторую, работающую часть здания.

По мнению Тагинцева, вся ситуация недопонимания с силовыми структурами сложилось из-за местонахождения здания – прямо напротив Центрального стадиона, а также из-за недавней трагедии в Кемерове. Как заявил Евгений Тагинцев, сегодня он обратился в суд за разъяснением судебного акта от 3 апреля о запрете эксплуатации здания. После этого в службе судебных приставов было написано заявление о приостановлении судебного решения, но на исполнение ведомством своих обязанностей это не повлияло.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук, Антон Отман

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