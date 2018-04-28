В Туринске возбудили уголовное дело после отравления детей в школе

В Туринском районе возбуждено уголовное дело после массового отравления детей в школе. У одного из работников кухни нашли стафилококк, а на самом пищеблоке – некачественные продукты и грязную воду.

О факте массового отравления детей стало известно в декабре 2017 года. Тогда 33 школьникам, которые учились в школе № 1, поставили диагноз «острый гастроэнтерит (энтероколит) неустановленной этиологии», 12 подростков были госпитализированы. По итогам проверки оказалось, что манная каша, которую давали учащимся, не соответствует нормативам по качеству, в питьевой воде нашли превышение количества микробов. Дезсредства готовились с нарушениями. А кроме того, у сотрудника кухни нашли золотистый стафилококк.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, надзорное ведомство направило следователям материалы о нарушениях должностных лиц МУП «Комбинат школьного питания». Следственные органы возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, в Екатеринбурге прокуроры анонсировали масштабную проверку школьных столовых, особенно тех, которые обслуживает МУП «Золушка». С завидной регулярностью это предприятие попадается на всевозможных нарушениях, в столовых, куда еду поставляет муниципальное предприятие, травятся дети. В феврале этого года следователи проводили повторные обыски в «Золушке». Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного против бухгалтера компании. 40-летняя сотрудница «Золушки» подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Туринск, служба информации

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