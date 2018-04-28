Центр Екатеринбурга снова перекроют – из-за бегунов

В воскресенье, 29 апреля, в Екатеринбурге с 10:00 до 14:30 перекроют движение на проспекте Ленина. Ограничения коснутся участка от улицы Московской до улицы Луначарского.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекрытия связаны с проведением легкоатлетической эстафеты «Весна Победы». Первые команды выйдут на старт в 11:40. Маршрут эстафеты останется неизменным: два круга по проспекту Ленина.

Кроме того, 2 и 4 мая будут масштабные перекрытия в центре города из ночных репетиций парада Победы на площади 1905 года. В эти даты по маршруту следования военных колонн к центру города будет ограничено движение всех видов транспорта с 18 часов вечера до 4 часов утра.

По информации мэрии, в этот промежуток времени будет перекрыт проспект Ленина (от Луначарского до Репина), улица Репина (от Ленина до Малышева), улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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