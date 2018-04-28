В Екатеринбургском зоопарке поселилась пара самых редких котиков (ФОТО)

В Екатеринбургский зоопарк приехали два дальневосточных леопарда. Они уже прошли месячный карантин и поселились в новом доме.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, пару привезли из Северска. Посмотреть на них можно в комплексе вольер «Хищники северных и умеренных широт».

Самца зовут Амур, он спокойный и мирный. А самка – Шилка, черного цвета – особа своенравная, к себе никого не подпускает. Кошки сейчас питаются мясом, рыбой, молоком, субпродуктами и яйцами. Когда им исполнится 2-3 года, они войдут в половозрелый возраст, в зоопарке надеются получить потомство.

Дальневосточный леопард признан самой редкой кошкой мира, в природе их осталось около 60 особей. Эти кошачьи занесены занесен в Красную книгу МСОП и Красную книгу России. В природе леопарды обитают в горной тайге Приморья, размножаются они крайне медленно: в 80% случаев самки рождают 1-2 детенышей, беременность может наступать один раз в три года.

Дальневосточные леопарды прекрасно лазают по деревьям, где устраивается на дневной отдых, охотятся на оленей, косуль, кабанов, барсуков, зайцев, ловят грызунов и птиц.

Екатеринбург, служба информации

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