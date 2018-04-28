Ушел из лицея и пропал: в Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает 14-летнего Александра Мыцало, который 12 апреля ушел из лицея № 173 по улице Народной Воли, 21. Об этом РИА «Новый День» сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светло-карие. Особые приметы: шрам 0,5 см на левом веке, родинка в виде точки на левой щеке. Был одет в куртку с капюшоном зеленого цвета, штаны трикотажные зеленого цвета, на одной из штанин надпись большими белыми буквами, белые кроссовки.

При себе имел рюкзак зеленого цвета с учебными принадлежностями.

Тех, кто знает что-то о местонахождении подростка, просят сообщать по телефону: 356-42-05 (дежурная часть ОП № 5), 8 (906) 8111729 (ПДН) или 02.

Екатеринбург, служба информации

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