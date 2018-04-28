В Верхней Салде посадили изготовителя надгробных памятников за растрату денег клиентов

В Верхней Салде осудили сотрудника компании по изготовлению надгробных памятников. Мужчина присваивал деньги клиентов, не выполняя их заказы.

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор по делу жителя Нижнего Тагила Антона Бугорского. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества в крупном размере». Мужчина устроился менеджером к индивидуальному предпринимателю, который занимался изготовлением надгробных памятников. Бугорский должен был заключать договоры на изготовление и установку надгробных памятников, получать от них деньги и передавать договоры и деньги своему руководителю. Но предпочел работать по иной схеме.

Мужчина начал заключать договоры, но не сообщал о них владельцу бизнеса, деньги от клиентов он при этом получал, но учета не вел. С декабря 2015 по май 2016 года он заключил 21 такой договор на сумму более 648 тысяч рублей. Деньги он присвоил и потратил, работы по договорам выполнены не были. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, суд назначил Антону Бугорскому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Верхняя Салда, служба информации

Верхняя Салда. Другие новости 28.04.18

В электричках «Ласточка» запустили автоинформаторы на английском языке. / Бывший заместитель главного архитектора Екатеринбурга стал его начальником. / Убийство и самоубийство как итог большого бизнеса. Что привело к гибели Павла Неверова и Олега Елкина (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»