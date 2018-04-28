Свердловские ежики окончательно перестали быть краснокнижными

В Свердловской области больше не будут охранять ежей.

Как сообщили РИА «Новый День» в минприроды, по итогам обсуждения и согласования с представителями научного сообщества было принято окончательное решение исключить из новой редакции Красной книги Свердловской области один вид млекопитающих – обыкновенного ежа, три вида птиц – малую выпь, лутка, сплюшку, а также три вида растений – василек цельнокрайнолистный, тимьян Талиева, норичник Скополи.

Еще несколько видов животных и растений будут перенесены из разряда исчезающих в разряд восстановившихся. Напомним, региональный каталог редких животных и растений переиздается раз в десять лет, в конце 2018 году министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области планирует издать второе издание.

Екатеринбург, служба информации

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