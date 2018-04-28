В офис, снимаемый Гофенберг и Фоминцевым, снова пришли силовики (ФОТО)

Сегодня во второй раз в офис, снимаемый изданием Tochka.news нагрянули силовики. По словам главного редактора сайта Дмитрия Фоминцева, около 10 человек во главе с начальником уголовного розыска в сопровождении собак около полутора часов назад зашли в офис издания. «Позавчера во время обыска забрали всё – учредительные документы агентства, чековые книжки, даже роутер. Сегодня меня в офисе не было, но пришел человек устанавливать новый роутер, и полицейские вломились с ним. Что там сейчас происходит, не представляю. Никто из полицейского главка на вопросы «Что происходит?» не отвечает, руководитель пресс-службы Валерий Горелых в отпуске», – сообщил Фоминцев РИА «Новый День» в телефонном разговоре.

Напомним, конфликт между УВД Нижнего Тагила, сайтом Tochka.news и пиарщицей Валентиной Гофенберг, разгорелся на днях: 26 марта СУ МВД Нижнетагильское» возбудили уголовное дело по ст.128.1 «Клевета и распространение заведомо ложной информации». В рамках расследования в четверг прошли обыски в офисе здания и дома у Гофенберг. Дмитрий Фоминцев отказался пустить домой полицейских. Сегодня полицейские повторно пришли в офис, где работали Гофенберг и Фоминцев.

Отметим также, что сайт «Точканьюс» оказался недоступен для большинства пользователей. По словам Фоминцева, ведутся работы по восстановлению доступа к нему. Причины выключения неизвестны.

«28 апреля в офис, используемый гражданкой 1979 года рождения, прибыли двое сотрудников полиции. Они представились и вручили ей под роспись повестку о вызове на допрос к следователю, после чего покинули помещение. Никаких собак с ними при этом не было», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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