В УрГУПС прошел весенний карнавал (ФОТО)

В УрГУПС прошел ежегодный фестиваль «Весна УрГУПС-2018» – самое яркое событие года для вуза. «На этот раз для выступлений команд был настоящий простор, ведь тема фестиваля: «Улыбайся будущему, и оно улыбнется тебе в ответ!» Окунулись в весенний марафон все шесть факультетов университета. Подготовка и репетиции шли буквально каждый день и даже без перерыва на выходные. «Настрой у всех был боевой. Ведь это не просто концерт, а один из главных праздников жизни студентов, а также повод сплотиться в одну большую семью», – рассказали «Новому Дню» в вузе.

В этом году на суд жюри было представлено особенно много интересных и зажигательных номеров. Так, по-настоящему фееричной, по отзывам зрителей, выдалась «Весна» механического факультета, который показал настоящий мюзикл на тему добра и зла с танцующими цветами и гейшами, красным драконом и мумиями.

Студенты электротехнического факультета черпали вдохновение из популярного сериала «Игра престолов».

«И хотя по сюжету фильма события происходили в одном из самых холодных мест на земле, выступление студентов было по-настоящему жарким. Факультет экономики и управления создал «Новую историю игрушек» по мотивам одноименного оскароносного мультфильма. «Интриги, драматические погони, героическое спасение и настоящая дружба – все присутствовало на сцене. А в сказочном выступлении строительного факультета царила атмосфера из известной книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»: был здесь и вечно опаздывающий Белый Кролик, и Королева, и Шляпник.

Электромеханический факультет удивил своей сказкой «Приключения трубочиста». Необычный созданный студентами сценарий факультета управления процессами перевозок назывался «Адски интересная Весна». Не обошлось тут без ангелов и демонов. И не смотря на «адский» сюжет, добро все-таки победило зло», – рассказали «Новому Дню» студенты, выступавшие на сцене УрГУПС.

«Еще большее волшебство происходило на сцене 27 апреля на гала-концерте, который стал кульминацией фестиваля «Весна УрГУПС – 2018». И опять более ста талантливых студентов университета путей сообщения на один день стали музыкантами, комиками и сказочными персонажами», – рассказали «Новому Дню» в вузе.

Закончился фестиваль награждением: 1 место завоевал факультет управления процессами перевозок и его «Адски интересная весна», 2 места удостоился механический факультет, 3 место у строительного факультета. Все участники также получили памятные подарки и торты с логотипом УрГУПС.

«Все-таки удивительно смотреть на то, как студенты технического вуза открывают дверь в театр и делают это стремительно, без страха. Казалось бы, ребята имеют дело с точными науками. Но это никак помешало студентам создать на сцене университета один большой и настоящий спектакль, который явно претендует на профессиональный уровень», – отметили в УрГУПС.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.18

В офис, снимаемый Гофенберг и Фоминцевым, снова пришли силовики (ФОТО). / «Спортивные пирамиды» в духе 1930-х станут изюминкой Первомая этого года. Все о празднике. / МЧС: Сильные дожди и ветер в майские праздники могут спровоцировать паводок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»