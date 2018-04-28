В Каменске-Уральском обнаружены сигареты с акцизными марками ЛНР (ФОТО)

В Каменске-Уральском обнаружена партия контрафактных сигарет из Луганской Народной Республики.

Как рассказал РИА «Новый День» председатель совета организации «Общественный контроль» Сергей Барсуков, сигареты с акцизными марками ЛНР один из горожан обнаружил в киоске недалеко от своего офиса. Посчитав это нарушением закона, общественник обратился с заявлением в Роспотребнадзор.

Надзорное ведомство провело проверку, в ходе которой факт продажи сигарет с зарубежными акцизными марками подтвердился. Партия в 927 пачек была изъята, информация также передана в полицию.

Напомним, согласно действующему законодательству, розничная продажа табачных изделий в России разрешена только при условии наличия на упаковке акцизных марок России, вне зависимости от страны-производителя. Если на пачке стоит марка другого государства, значит, скорее всего, сигареты попали в РФ контрабандным путем.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 28.04.18

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