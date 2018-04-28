Алопеция, гетерохромия, ДЦП, альбинизм – особенные люди с разными диагнозами стали звездами фотовыставки (ФОТО)

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ открылась выставка «История особенной красоты». Это проект, в ходе которого известная фэшн-фотограф попыталась показать, что люди со страшными диагнозами и непростой судьбой – красивы не только внутренне. В экспозиции – несколько десятков снимков героев с алопецией, ДЦП, альбинизмом, аутизмом и другими особенностями здоровья. Но это не такие фото, что распространяют в группах по сбору средств – вызывающие жалость или сочувствие. Это фотокартины, на которых особенные люди доказывают, что их красота достойна внимания, а их сила – уважения.

«История особенной красоты» – авторский проект фэшн-фотографа Юлии Отрощенко, который дает возможность почувствовать свою уникальность людям с самыми разными особенностями внешности. С каждым Юлия познакомилась в соцсети, узнала историю, стиль жизни, а затем пригласила на фэшн-съемку в Театр оперы и балета. Каждому подобрали сценический образ, костюм, с каждым поработал стилист и визажист – и в результате перед объективом появились настоящие модели.

Результатом съемки в оперном стала выставка «История особенной красоты», которая открылась в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. Это несколько итоговых фотографий с историями каждого героя, а также с бэкстейдж-съемки за кулисами.

«Идея проекта Юлии Отрощенко заключалась в том, чтобы провести обычную фэшн-съемку, на которой любая модель становится прекраснее. Юлия – фэшн-фотограф, она поставила себе задачу провести съемку с особенными людьми и показать, что их красота может быть такой.

Они могут себя почувствовать прекрасными. И мы можем увидеть красоту этих людей, которую, возможно, в обычной жизни мы не замечаем. Также на выставке представлены истории этих людей, каждый рассказывает о себе и о проекте – что дал ему проект, что дала ему эта съемка, как они себя почувствовали, – рассказала директор Музея УрГАХА Елена Штубова. – Каждая работа – отдельная судьба. В проекте участвовали не только инвалиды, но и люди с особенностями внешности».

На открытие выставки приходили и сами герои съемки. Например, был Владимир Васкевич, незрячий, который объездил несколько стран и прославился тем, что добрался автостопом до Байкала. Он сказал, что не видел фотографа Юлию, но сразу понял, что она очень красивая.Про себя в профайле Владимир рассказал, что незрячий с детства, в 3 года ему удалили оба глаза и он не знает понятия цвета, темноты и света. «У меня не темно перед глазами – мне просто никак. Это как если бы у вас спросили «Ты чувствуешь свою правую почку?». Так и у меня – глаза есть, но темноты перед ними нет. Все просто в норме», – говорит о себе герой выставки.

Еще одна героиня – 19-летняя Анна Маринич с алопецией. «Каждый человек красив. Нужно только разглядеть это», – пишет она о себе. Первую залысину у нее обнаружили в 5 лет, а дальше болезнь только прогрессировала. Но, по словам Анны, отношение человека к внешним особенностям другого – хороший индикатор. «Если за переменами в вашей внешности следуют перемены в отношении к вам – значит, это просто не ваши люди», – считает Анна.

Вячеславу Дегтяреву 31 год и у него аутизм. За него говорит его мама Светлана Игоревна: «У меня нет ответа за что и почему такое происходит с нашими детьми». Люди с такой формой аутизма – вечные дети, у которых почти нет шансов на собственную семью и самостоятельную жизнь. «Я не знаю, что с ним будет, когда нас не окажется рядом. Мы все не вечны. Единственный выход – принять своего ребенка таким, какой он есть, вкладывать в него, заниматься им – и, конечно, любить его. Здесь и сейчас».

За портретами всех этих людей не скрывается жалость, они не вызывают сочувствие. Перед вами – действительно красивые люди, некоторые – с необычными нюансами внешности, но без исключения все – сильные, и эту силу характера видно даже на снимках.

Выставка проработает в музее всего до 13 мая. И еще раз часть снимков покажут во время «Ночи музеев» 19 мая. Для акции воссоздадут одну из фотозон, которые были использованы во время съемки, и каждый сможет почувствовать себя героем проекта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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