«Опять недоложили асфальта», – «дорожные ревизоры» проверяют колеи в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В Екатеринбурге перед началом сезона дорожных ремонтов общественное движение «Дорожный ревизор» начинает инспекцию городских дорог. В том числе тех, что находятся на гарантии. Колея – традиционная проблема на дорогах, послуживших несколько лет, но гарантийный срок хотя бы они должны выдерживать. Общественники заявляют, что этот срок необходимо увеличить, тогда получатели контрактов будут ответственнее относиться к своей работе и реже экономить на материалах, а обывателей кормить байками про подвижный грунт и повышенный трафик.

«Дорожный ревизор» – по сути та же «Росяма», которая и прежде обследовала дороги и делилась с обывателями информацией о состоянии дорог в России. «Сотрудничество с политиками, в частности с Навальным, стало мешать общественникам, – пояснил лидер «ДР» в Екатеринбурге Алексей Беззуб, – теперь решено отстроиться от них и продолжать основную деятельность по обследованию дорог». «Дорожные ревизоры» озвучили несколько задач на ближайшее время. Первое – проверка гарантийных дорог, второе – составление карты битых дорог, третье – надзор за ямочным ремонтом. «Начинать решили с проверок дорог, у которых гарантийный срок закончился в этом году. Срок гарантии – важный показатель. Он позволяет контролировать качество используемых материалов, потому как более дешевые, чем обозначенные в проектах, рассыпаются быстрее. И одной из задач «Дорожный ревизор» ставит – увеличить гарантийный срок на дороги. ФУАД Урал удалось изменить этот срок с 3 лет до 4, а сейчас – наша задача увеличить до 5 лет,» – рассказывает Алексей Беззуб.

Во что превращаются дороги через 3-4 года после ремонта и почему,– мы попросили показать на примерах – пояснения ревизора-общественника смотрите на видео.

Откуда колея

Собеседник агентства поясняет, что минимальная экономия на материалах делает для подрядчика контракт крайне выгодным. «Там, где уже образованы колеи – виден и старый, и новый слой, можно легко померить уложенный слой даже школьной линейкой. Слой асфальта должен быть 5 см, а на поверку оказывается – 3 см. Соответственно, можно предположить, что тут сэкономили на пару сантиметров. Также можно экономить на материалах, способах укладки, а бордюры – вообще золотое дно», – говорит представитель «Дорожного ревизора».

Контраргументы дорожных работников обычно выглядят следующим образом: городская транспортная сеть имеет свои особенности – много шипованной резины, коммуникации разрушают дорожное полотно, на многих участках – повышенный трафик. Однако, преодоление большинства этих «сложностей» уже предусмотрены проектной документацией. Общественники считают, что проблема в том, что «спрашивать с подрядчиков некому».

Поэтому ремонты городских дорог остаются таким лакомым куском. Вот уже несколько лет все тендеры на ремонт городских дорог выигрывают несколько организаций. Периодически компании попадают в сферу наблюдения УФАС – еще в 2012 году УФАС инициировал проверку деятельности о «сговоре» ценой на 1 млрд. рублей между ООО «Региональное ДРСУ» (структурное подразделение некоммерческого партнерства «Атомстройкомплекс») и ООО «ГУДСР», победивших в 11 муниципальных тендерах на ремонт дорог в Екатеринбурге, тогда ведомство подозревало дорожно-строительные компании в сговоре, цена вопроса озвучивалась в 1 млрд рублей.

В прошлом году УФАС по Свердловской области отменил итоги двух аукционов на суммы 500 и 689 млн рублей. Победителями конкурсов стали ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР) и ОАО «Трест УралТрансСпецСтрой» (УТСС). В декабре 2017 на пресс-конференции УФАС о выявлении крупного дорожного картеля сообщил глава регионального управления Дмитрий Шалабодов. Стоимость контрактов картеля составила почти миллиард. За это надзорный орган намеревался оштрафовать компании АО «Мелиострой», ООО «СУ5Групп», ООО «СК Вектор», ООО «Стройспецмонтаж-2000» и ООО «Рокада» на 55 миллионов. Однако Свердловский областной арбитраж отменил решение ведомства уже в начале февраля. Оспорить решение УФАС намеревается 24 мая.

Приемы для получения контрактов всем давно известны, практика отработана, говорят общественники. «Например, вместо ремонта двух перекрестков и 100 метров дорожного полотна в пяти местах города, объединяем все это в единый заказ и получаем уже несколько перекрестков и 500 метров, а это совсем другие объемы. Соответственно, часть мелких подрядчиков отсеивается. Выставляем стоимость ниже, которую даже крупный подрядчик не всякий «потянет» при соответствующих объемах. В конкурс включаем дочернюю или дружественную компанию, чтоб совсем не подкопались и которая, соответственно, выставит цену на 5 рублей больше, для создания видимости участия. И не забываем, что для получения денег подрядчику нужно будет подписать акт выполненных работ у заказчика. И если уж стоит задача «отбить охоту на рынок лезть», то максимально затянуть платежи неподписанием актов так, что «замороженные деньги» начнут существенно сказываться на деятельности подрядчика. И конкурс получается совсем для проформы», – говорит Беззуб.

Роль общественности в контроле за качеством дорожных ремонтов необходимо наращивать, – убеждены в «Дорожном ревизоре». Минувший год в этом плане был провальным из-за политических и организационных неурядиц, ситуацию необходимо исправлять и в этом «ревизоры» ждут помощи горожан. «Сейчас идет поиск волонтеров, работы – вал: и карты создать дорог плохих и в сетях выкладывать, и запросы писать – в общем, всем неравнодушным работа найдется по их возможностям», – отметил Алексей Беззуб.

Екатеринбург, служба информации

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