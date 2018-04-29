В Екатеринбурге мальчик умер в канализационном колодце

В Екатеринбурге в канализационном колодце найден 10-летний мальчик. Ребенок пропал накануне. Он отпросился у мамы и пошел гулять по поселку Садовый, где и жил. Но к вечеру мальчик не вернулся, начались поиски, и его тело было найдено в открытом сливном колодце.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по предварительным данным, следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. Тем не менее, проводится судмедэкспертиза, которая установит точную причину гибели ребенка.

Сейчас следователи ищут ответственных за объект коммунальной инфраструктуры, они выясняют, почему колодец был открыт и кто за это отвечает. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.04.18

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