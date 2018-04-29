На Белоярке с двух отколовшихся льдин сняли 60 рыбаков

На Белоярском водохранилище откололись сразу две льдины. В это время на них находились 60 рыбаков. Их пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС. Спасательная операция заняла час. Никто не пострадал.

«Сотрудники МЧС, полиции и администрации муниципального образования продолжают плановое патрулирование Белоярского водохранилища и заставляют рыбаков покинуть опасный лед», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации

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