В жутком ДТП под Березовским погибла семья

Накануне произошло ДТП на трассе между Березовским и Белоярским водохранилищем. 31-летний водитель «Мицубиси Лансер» ехал в сторону поселка Сарапулка и при обгоне вылетел на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-21140, им управлял 19-летний молодой человек.

В аварии пострадали только люди, находившиеся в отечественной машине – сам водитель и его родители, мужчина 1976 года рождения и женщина 1971 года рождения, скончался в больнице. Четвертый пассажир – 10-летний ребенок – тоже получил травмы, но остался жив.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области, сейчас проводится проверка по факту аварии.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.04.18

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