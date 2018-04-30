«Кто-то неплохо на них заработал»: уральские спасатели «распаковали» беспилотники МЧС

На Youtube вышла новая серия видеопроекта «Плохой спасатель». В очередном ролике экс-сотрудник теперь уже бывшего уральского авиационно-спасательного отряда Анатолий Долговых рассказал о беспилотниках, закупленных для нужд МЧС. В видео он называет их БПЛ – бесполезный летательный аппарат.

Они нужны, чтобы разведать обстановку, например, во время лесного пожара – это позволяет сэкономить время. Их можно использовать на пожарах с обрушениями зданий, чтобы оценить масштабы, или же «заглядывать» в окна, чтобы проверять, остались ли люди в помещениях, пути эвакуации у которых отрезаны. Кроме того, беспилотники могут пригодиться в условиях, когда необходимо провести разведку в условиях выброса химикатов или радиации, куда людей послать нельзя, а технику – можно.

«Задумка была замечательная, но проблема в том, что он не работает зимой – у него в руководстве по эксплуатации так и написано. Кто оформлял эту закупку, не знал, видимо, что в России бывает зима», – говорит Долговых.

По словам экс-спасателя, на новых батареях без ветра и осадков, беспилотник держится в воздухе около 17 минут. Дальность полета его составляет 700 метров в реальности, а не заявленные 2 км.

При этом, по действующим нормативам, чтобы поднять беспилотник в воздух, нужно предупреждать соответствующие службы либо за 3 часа, если есть риск для жизни человека, либо за 3 суток, если речь идет о тренировочном полете.

Но главная претензия – к стоимости закупок. По словам Долговых, цена комплекта из квадрокоптера DJI Phantom 3 Advanced, специального чемодана и самого простого планшета для управления беспилотником составляет порядка 90 тысяч рублей. Свою информацию он подкрепляет данными из открытых источников, пользуясь предложениями интернет-магазинов. Между тем, в документах на поставку, которые пришли в подразделения, ценник вырос уже до 180-210 тысяч рублей. «Я этих осветителей бюджета родины приглашаю на Урал – у нас тут столько леса неповаленного, что не на одну госзакупки хватит», – подытожил он.

Екатеринбург, служба информации

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