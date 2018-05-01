Газовая плита чуть не погубила жителей дома на Эльмаше (ФОТО)

Чуть было не кончился трагедией хлопок газа в квартире на 7 этаже 9-этажного дома в переулке Черноморский (микрорайон Эльмаш). Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР, хлопок газа произошел сегодня около 9 часов утра.

В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали 11 человек, из них шесть госпитализировано, в том числе, трое детей, пять человек отказались от госпитализации. Также предварительно установлено, что возможной причиной хлопка газа стало самовольное подключение газоснабжения гражданкой, проживавшей в квартире на 7 этаже.

Для обеспечения безопасности газ отключили в 16 квартирах. После того, как будет проведено обследование газовых сетей и поврежденных конструкций квартиры, газоснабжение будет восстановлено. Как сообщают в ГУ МЧС, теперь пожару дан полный отбой. Жители возвращаются в свои квартиры. Ограничен доступ только в одну секцию из трех квартир, одна из которых повреждена.

ФОТО СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.05.18

Официальный билетный центр FIFA встретил болельщиков плакатами «Билеты недоступны» (ВИДЕО). / «Кто-то неплохо на них заработал»: уральские спасатели «распаковали» беспилотники МЧС. / В Екатеринбурге прошел крестный ход в честь 100-летия со дня приезда Романовых. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»