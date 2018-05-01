Устала в саду, вот и выпила: пьяная бабушка села за руль, чтобы подвезти дочь и внука

В Асбесте зафиксирован вопиющий случай: пьяная пожилая женщина села за руль, чтобы подвезти свою дочь и ее грудного сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, в поселке Рефтинский сотрудники полиции увидели, что из окна автомобиля «Хонда SRV» вылетела пустая бутылка из-под пива. Женщина-водитель, как потом выяснилось – 1963 г.р., долго не хотела общаться с инспекторами ДПС, заблокировав двери автомобиля. Наконец она открыла окно и пояснила, что «алкогольные напитки она выпивала, однако в связи с тем, что очень устала от работы на садовом участке, обратилась к инспекторам с просьбой отпустить ее», – рассказали в ГИБДД. От женщины пахло алкоголем, проходить медосвидетельствование она отказалась. Ее отстранили от управления, машину поместили на стоянку.

В салоне автомобиля с ней ехали ее дочь и грудной внук. За ними приехали родные и увезли домой. Всего за два выходных дня полицейские поймали 162 пьяных водителя.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 01.05.18

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