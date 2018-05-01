Танки, флаги и пилотки – на трассах началась торговля символикой Дня победы (ФОТО)

В первомайские праздничные дни уже началась подготовка к 9 мая. На въездах и выездах города появились машины, в которых продают символику праздника Победы. Флаги, наклейки, пилотки, ленты – с каждым годом выбор становится все больше. У каждого такого «поста» своя специализация и видение цели деятельности. Машины останавливаются постоянно, водители обмениваются мнениями по поводу выбора и советуются с «постовыми».

На ЕКАДе главный товар – наклейки. Самая популярная – георгиевская ленточка со звездой и с надписью «На Берлин». Стоимость – 250 рублей. Самая дорогая – большая георгиевская лента со звездой и надписью «Я помню. Я горжусь» – 750 рублей. «Все водостойкие, не оставляют на поверхности следов, – объясняет человек. «Мы не первый год их предлагаем и просто знаем, какие сделать интересные и удобные, что важно для автомобилистов, и какую наклейку на какую часть машины лучше клеить. Барышням помогаем, конечно».

На выезде на Челябинский тракт специализация на флагах: государственные российские всех размеров, всех видов войск и даже просто черный флаг с черепом. «Для хипстеров, в среднем 2 за весь праздник покупают, но раз так люди чувствуют, пусть», – комментирует продавец.

Самые популярные, конечно российские, цены на них одинаковы везде – также от 50 до 600 руб. А всего не меньше 15 видов разных флагов, в зависимости от редкости – до 1000 рублей.

На въезде в Арамиль, и флаги, и наклейки. «У нас своя особенность, – говорят стоящие на «посту». – Мы уже который год раздаем бесплатно георгиевские ленточки. На дорогах – там все равно бизнес. А у нас бабульки да дедульки, дети, есть малоимущие – каждому дарим георгиевскую ленточку.

На вопрос – нет ли проблем с надзорными органами, обижаются: «Мы ведь не презервативами и водкой торгуем, праздник ведь Победы. А символов должно быть больше – чтоб помнили.

К слову, все ребята на «постах» в пилотках – говорят, между собой не договаривались, просто так получилось. «Всем нравится в пилотках, – говорят «постовые». – Пилотки всегда заканчиваются первыми. Но цены на них мы поднимать не будем, стоят они 250 рублей».

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 01.05.18

Устала в саду, вот и выпила: пьяная бабушка села за руль, чтобы подвезти дочь и внука. / С советскими песнями и красными флагами: Екатеринбург отметил Первомай (ВИДЕО, ФОТО). / Газовая плита чуть не погубила жителей дома на Эльмаше (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»