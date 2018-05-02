Смертельное ДТП на Серовском тракте: трое погибших (ФОТО)

Мужчина-водитель и две женщины-пассажирки погибли в ДТП сегодня ночью в ДТП на севере Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, несчастье случилось в 02:30 ночи на 167 километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Водитель автомобиля «Тойота Аккорд» 1985 г.р.ехал со стороны поселка Горноуральский в сторону Серова, не справился с управлением и опрокинул машину. И водитель, и две его пассажирки, 1977 и 1995 г.р., погибли на месте происшествия. Все находившиеся в машине не были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, по данному факту проводится проверка.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Нижний Тагил, служба информации

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