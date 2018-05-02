На скорости 150 км/ч лихач врезался во встречную машину: погибли два человека

Два человека, мужчина и женщина, погибли вчера вечером в ДТП на подъездной дороге к Первоуральску. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, авария случилась 1 мая около 16:50.

Водитель автомобиля «Форд Фокус», двигаясь со стороны Первоуральска, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «Хёндай». В результате аварии на месте погибли мужчина и женщина – водитель и пассажир «Хёндэ». Автомобиль «Форд» от удара выбросило с моста, водитель получил травмы. Также получили травмы два пассажира «Хёндай», ехавшие на заднем сиденье.

При осмотре автомобиля «Форд» сотрудники ГИБДД установили, что стрелка спидометра зафиксирована на отметке 150 км/час. Также установлено, что с обеих сторон проезжей части стоят дорожные знаки, запрещающие обгон транспортных средств.

Первоуральск, служба информации

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