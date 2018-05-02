ЧП в Заречном: эмчеэсник с приятелями-полицейскими разгромили дом соседей и избили их лопатами (ФОТО)

В Заречном в кооперативе «Лодочная удача» компания подвыпивших мужчин разгромила дом соседей и избила его обитателей – семейную пару. По предварительным данным, среди участников дебоша – сотрудники МЧС и МВД. Пострадавшие рассказывают об угрозах в их адрес, в том числе оружием. Хулиганы задержаны, но пострадавшие всерьез опасаются за свою жизнь и имущество – в их адрес звучали угрозы.

ЧП в кооперативе случилось 30 апреля, информация о нем стала известна лишь сегодня. Семья из Заречного рассказала, что на их дом напали соседи по кооперативу и их приятели, весь день отмечавшие в саду праздник весны и труда. Вероятно, ночью подвыпившим людям захотелось поразмяться и объектом их внимания стали соседи.

«У нас внезапно пропало электричество, и я пошла посмотреть, что случилось, – рассказывает пострадавшая – 49-летняя Нелли Девяткина. – У рубильника стоял наш сосед, Сергей Хрущев. Мы и раньше не ладили, а тут он начал меня обзывать и угрожать. А когда вышел мой муж, Алексей Девяткин, переключился на него – избил его лопатой. Мы убежали в дом и закрылись там. Вызвали полицию, и решили держать оборону, потому что Хрущев вернулся со всей компанией. Восемь мужиков начали громить дом – единственное окно первого этажа было выбито тут же лежащей тротуарной плиткой, но стальную дверь сломать не смогли. И, видимо, решили брать дом штурмом. В компании были полицейские, один из них, Губарев, работает полицейским в городе Сухой Лог, он кричал «Сейчас вас всех перестреляю!». Мы не знали, есть у него пистолет или нет, было очень страшно. Он был среди тех, кто пытался попасть в дом через второй этаж, но упал. Нам главное было – дождаться полиции», – рассказывает пострадавшая.

Прибывшие через 40 минут полицейские отвезли всех в отделение. Но угрозы продолжились и там. «Мы боимся. Понимаете, просто боимся. Отец Хрущева возглавляет местную МЧС на воде, его сыновья, в том числе напавший на нас Сергей, тоже работают у него. Ведут себя в кооперативе как царьки. Пообещал нас сжечь, и прямо при полицейских», – говорят пострадавшие.

В полицию написано три заявления – о побоях, оскорблении и материальном ущербе. «Новый День» будет следить за развитием ситуации.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что сразу после сигнала о конфликте на место происшествия незамедлительно выехал экипаж ОВД, а также медики. Заявительнице врачи оказали помощь на месте, ее супруга с травмами госпитализировали в больницу. «Действующие сотрудники органов внутренних дел в инциденте не участвовали», – отметили в ГУ МВД. Там добавили, что представителям второй стороны конфликта также потребовалась помощь врачей. «У мужчины 1981 года рождения зафиксирован перелом ключицы, у гражданина 1992 года рождения – черепно-мозговая травма и ушибы лица. Участники инцидента написали друга на друга заявления в органы внутренних дел», – рассказали в полиции.

Белоярский район, Таисья Юсупова

Белоярский район. Другие новости 02.05.18

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