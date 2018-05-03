В Екатеринбурге почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов

В Екатеринбурге вспомнили жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане собрались вчера вечером на площади Труда. Там же были установлены кубы с фотографиями людей, погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

Общественники провели акцию в формате «свободного микрофона». Лейтмотивом акции стали слова: «Не хочу, чтобы этот ужас ещё когда-нибудь и где-то повторился». Напомним, 2 мая 2014 года в центре Одессы произошли столкновения между футбольными фанатами, «евромайдановцами» и радикалами из «Правого сектора» (запрещенная в России организация) с одной стороны и активистами «антимайдана» с другой стороны. Массовая драка сопровождалась стрельбой и гибелью людей. Пророссийские активисты были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. Со стороны радикалов в здание полетели коктейли Молотова, вспыхнул пожар, который привел к многочисленным жертвам. Погибли 48 человек, в том числе – подростки, более 200 получили ранения.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.05.18

ЧП в Заречном: эмчеэсник с приятелями-полицейскими разгромили дом соседей и избили их лопатами (ФОТО). / На скорости 150 км/ч лихач врезался во встречную машину: погибли два человека. / Смертельное ДТП на Серовском тракте: трое погибших (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»