Бизнесмен из Норвегии бесплатно отработает на улицах Екатеринбурга

Гражданин Норвегии получил 40 часов обязательных работ в Екатеринбурге. Мужчина живет в столице Урала, снимает апартаменты в элитном комплексе, но задолжал своему ребенку четверть миллиона рублей.

Сорокалетний гражданин Королевства Норвегия приехал в Россию, чтобы организовать бизнес по рыбному хозяйству. В Екатеринбурге он женился, у пары появилась дочь, затем брак распался, но мужчина решил не платить алименты. Это не единственный его ребенок – трое остались на родине, один живет на Украине, еще двое в России. Он легально находится в Екатеринбурге, зарегистрировал в Ленинском районе. Его бывшая супруга обратилась в суд. Судья вынес решение о выплате алиментных обязательств в размере 1/6 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно.

К началу апреля 2018 года долг по алиментам составил около 250 тысяч рублей. Но мужчина гасить задолженность не поторопился. Как сообщили в УФССП по Свердловской области, судебным приставом Верх-Исетского районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга в отношении должника составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей» для побуждения его к выплате задолженности по алиментам. Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов. Теперь многодетному норвежцу придется поработать на улицах уральской столицы.

Екатеринбург. Апрель 03, служба информации

Екатеринбург. Апрель 03. Другие новости 03.05.18

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