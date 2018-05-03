Вечером по центру пройдут танки, движение автомобилей и общественного транспорта закроют

Сегодня вечером в Екатеринбурге пройдет предпоследняя репетиция парада Победы. В связи с этим с 19 часов не будет ходить общественный транспорт по пути следования колонны, а с 20 часов закроют движения для автомобилей в центре. Следующая репетиция будет итоговой – она начнется вечером 7 мая.

По данным мэрии Екатеринбурга, сегодня с 19 часов будет закрыто движение общественного транспорта по пути следования колонны военной техники с Вторчермета в центр. Поэтапно движение автобусов будут закрывать: по улице Окраинной (от Палисадной до Дорожной), по улице Дорожной (от Окраинной до Военной), по улице Военной (от Дорожной до Патриса Лумумбы); по улице Патриса Лумумбы (от Военной до Московской), по улице Московской (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), по пандусам транспортной развязки на улице Московской, по улице Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти), по улице Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской), по улице Малышева (от Московской до Репина), по улице Попова (от Московской до Репина).

С 20 часов для движения всего автотранспорта и трамваев перекроют центральные улицы Екатеринбурга: будет закрыто движение по проспекту Ленина (от Луначарского до Репина), по улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Февральской революции). Движение откроют 4 мая в 4 часа утра.

Добавим, что это будет предпоследняя репетиция парада Победы. Последняя пройдет за день до праздника – в ночь с 7 на 8 мая. Движение транспорта также будет закрыто.

Всего в этом году в параде планируется задействовать около ста единиц боевой техники, находящейся на вооружении Екатеринбургского гарнизона и ЦВО. 9 мая на площади будут представлены ракетные комплексы «Искандер-М» и традиционный танк Т-34.

По словам представителя ЦВО, участники парада не получают никаких преференций в военной службе, но с ними обязательно работают психологи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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