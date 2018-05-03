В Екатеринбурге рабочие закрашивают белой краской рисунки на стене Цоя (ФОТО)

В Екатеринбурге коммунальные рабочие закрашивают так называемую стену Цоя в переходе на Плотинке. Некоторые участки уже чисто выбелены, рисунков на них нет. В мэрии города сообщили, что это ежегодное обновление стены: «официальные» рисунки в честь музыканта рабочие трогать не будут, они лишь забелят самодельные надписи и граффити, которыми обросла стена с прошлой побелки.

Как передает корреспондент «Нового Дня», стену в переходе на Плотнике красят сразу несколько рабочих. На месте, где еще вчера были граффити, сегодня уже – чистое белое поле. Сами сотрудники коммунальных служб обещают: «Цоя никто трогать не будет». В пресс-службе мэрии Екатеринбурга эту информацию подтвердили.

По данным горадминистрации, сейчас идет ежегодное обновление стен в переходе. Коммунальщики закрашивают надписи и граффити, которые появились с прошлого года – к «официальным» рисункам, изображающим певца, они отношения не имеют. Такая чистка стены происходит каждый год. Например, в прошлом году стена побелела в июне.

Стена Цоя открылась в Екатеринбурге в 2012 году. Мероприятие было приурочено к Дню рождения музыканта, которому на тот момент могло бы исполниться 50 лет. Стену расписывали уличные художники, студенты и выпускники архитектурной академии. Переход стал постоянным местом сбора музыкантов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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