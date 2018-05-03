Чиновников из Полевского повергли в панику брови Ильича

Легендарные брови «дорогого Леонида Ильича» Брежнева стали причиной скандального инцидента в Полевском. Портрет генсека привел к конфликту между местными журналистами и чиновниками.

Как рассказали РИА «Новый День» журналисты, в этом году они решили провести первомайскую демонстрацию в стиле 1978 года – именно тогда в Полевском впервые отметили День города с настоящим размахом. Для создания антуража заготовили три портрета – Леонида Ильича Брежнева, маршала Георгия Жукова и первого космонавта Юрия Гагарина.

«Увидев портрет с легендарными бровями, представитель администрации, отвечавший за начало движения колонны, занервничал и начал куда-то звонить. В руководстве города этот товарищ Шабатько отвечает за чрезвычайные ситуации и, по всей видимости, счел наличие товарища Брежнева в колонне именно ситуацией чрезвычайной», – рассказал один из участников демонстрации.

Чиновник потребовал от журналистов убрать портрет Леонида Ильича, а когда они отказались, призвал на помощь заместителя главы округа Ирину Кузнецову. Она заявила демонстрантам, что «это не карнавальное шествие», и на этом основании вновь потребовала убрать портрет Брежнева. Почему первое лицо государства сорокалетней давности у нее ассоциируется с карнавалом, Ирина Анатольевна не пояснила, но требование было крайне категоричным. Чтобы не портить никому праздник, журналисты в конце концов согласились убрать портрет генсека, оставив только Юрия Гагарина и маршала Жукова.

По мнению некоторых участников акции, «тащщительно-непущательный рефлекс» у представителей власти связан с тем, что на фоне «дорогого Леонида Ильича» современные правители имеют довольно бледный вид.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 03.05.18

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