Бывший сотрудник, уволенный за пьянство, заминировал офисное здание (ФОТО)

Сегодня в центре Екатеринбурга неизвестный «заминировал» четырехэтажное офисное здание, в котором располагалется Восточный научно-исследовательский углехимический институт (ВУХИН). Вызванные на место полицейские бомбы не нашли.

В 11:15 в офисник по адресу: 8 Марта, 14, зашел мужчина и объявил, что здание заминировано. Тут же была вызвана полиция, из помещений вывели людей.

По словам женщины-вахтера, которая вызвала полицию, сообщивший о бомбе – бывший работник компании «Промкрансервис» по фамилии Курочкин, располагающейся на 2 этаже здания. Злоупотреблял алкоголем с начала апреля, а с 22 апреля был уволен. Увольнением был недоволен, приходил в кампанию несколько раз, пока его не запретили пускать вовсе. Сегодня утром он пришел и объявил, что оставил бомбу несколько дней назад на 4 этаже здания, где располагается студия танцев Amante. На данный момент оцепления нет, полиция ведет разбирательство, опрашивает свидетелей и самого заявителя.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу РИА «Новый День» пояснили следующее: «3 мая в полицию Екатеринбурга по телефону «02» обратились работники организации, расположенной в административном здании на улице 8 Марта. По их информации, около 10:30 в указанное здание явился мужчина и сообщил о возможном ЧП. На место прибыли сотрудники полиции и специалисты «Урал-Вымпел». В ходе осмотра территории было установлено, что опасности для граждан нет. Полицейские установили личность гражданина, сообщившего о возможной чрезвычайной ситуации. Им оказался местный житель 1973 года рождения. В настоящее время он доставлен в дежурную часть отдела полиции № 5. По факту инцидента полицией начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение».

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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