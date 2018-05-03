Жители Артемовского встревожены новым повышением тарифов за отопление

Жители Артемовского городского округа обеспокоены возможным повышением платы за коммунальные услуги. С 1 апреля в муниципалитете сменилась теплоснабжающая организация, которая выставила более высокий тариф за отопление. Глава города и энергетики уверяют, что до конца года суммы в квитанциях артемовцев не изменятся, поскольку разница в тарифах будет компенсирована из областного бюджета. Действительно ли это так, станет известно после того, как жители получат платежки за прошедший месяц.

Новым поставщиком тепла и горячей воды в Артемовском стало ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК) – дочернее предприятие «Облкоммунэнерго». Концессионное соглашение с правительством области заключено на семь лет. При этом компания зашла на территорию с новым тарифом, утвержденным РЭК, и сумма оказалась выше той, что платили артемовцы прежде. Так, если тариф «Облкоммунэнерго», до 1 апреля обслуживающего объекты Артемовского, составлял 2087,22 рублей за 1 Гкал тепловой энергии, то тариф ОТСК – 2224,18 рублей за 1 Гкал. Естественно, нововведения возмутили горожан, тем более что с 1 июля произойдет индексация тарифов ЖКХ, и коммунальные платежи станут еще выше. Чтобы погасить панику среди населения, в администрации Артемовского прошел брифинг с участием энергетиков. Гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что плата независимо от смены поставщика будет рассчитываться на основе старого тарифа. Это названо мерой социальной поддержки граждан, а в квитанциях отразится в виде перерасчета. При этом финансовые затраты ОТСК будут компенсироваться из областного бюджета, то есть фактически за счет средств налогоплательщиков.

«Чтобы это не было объектом спекуляции и досужих разговоров, я скажу, что «Облкоммунэнерго» получит столько доходов от тарифной выручки, сколько было запланировано в декабре 2017 года при установлении тарифа. Расчетное повышение тарифа для ОТСК вызвано тем, что АТЭЦ принадлежит муниципалитету, а «Облкоммунэнерго» его арендует. «Облкоммунэнерго» проводит техническую продажу ресурса ОТСК. Мы уже ведем работу для того, чтобы АТЭЦ тоже передать ОТСК в концессию», – цитирует Буданова артемовское издание «Все будет».

Квитанции с корректировкой тарифа придут жителям Артемовского в десятых числах мая. На всякий случай в «Облкоммунэнерго» уже открыли горячую линию, чтобы давать разъяснения по поводу начисления платы за теплоресурсы.

Артемовский, служба информации РИА «Новый День»

Артемовский. Другие новости 03.05.18

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