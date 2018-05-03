российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 мая 2018, 03:24 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Жители Артемовского встревожены новым повышением тарифов за отопление

Жители Артемовского городского округа обеспокоены возможным повышением платы за коммунальные услуги. С 1 апреля в муниципалитете сменилась теплоснабжающая организация, которая выставила более высокий тариф за отопление. Глава города и энергетики уверяют, что до конца года суммы в квитанциях артемовцев не изменятся, поскольку разница в тарифах будет компенсирована из областного бюджета. Действительно ли это так, станет известно после того, как жители получат платежки за прошедший месяц.

Новым поставщиком тепла и горячей воды в Артемовском стало ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК) – дочернее предприятие «Облкоммунэнерго». Концессионное соглашение с правительством области заключено на семь лет. При этом компания зашла на территорию с новым тарифом, утвержденным РЭК, и сумма оказалась выше той, что платили артемовцы прежде. Так, если тариф «Облкоммунэнерго», до 1 апреля обслуживающего объекты Артемовского, составлял 2087,22 рублей за 1 Гкал тепловой энергии, то тариф ОТСК – 2224,18 рублей за 1 Гкал. Естественно, нововведения возмутили горожан, тем более что с 1 июля произойдет индексация тарифов ЖКХ, и коммунальные платежи станут еще выше. Чтобы погасить панику среди населения, в администрации Артемовского прошел брифинг с участием энергетиков. Гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что плата независимо от смены поставщика будет рассчитываться на основе старого тарифа. Это названо мерой социальной поддержки граждан, а в квитанциях отразится в виде перерасчета. При этом финансовые затраты ОТСК будут компенсироваться из областного бюджета, то есть фактически за счет средств налогоплательщиков.

«Чтобы это не было объектом спекуляции и досужих разговоров, я скажу, что «Облкоммунэнерго» получит столько доходов от тарифной выручки, сколько было запланировано в декабре 2017 года при установлении тарифа. Расчетное повышение тарифа для ОТСК вызвано тем, что АТЭЦ принадлежит муниципалитету, а «Облкоммунэнерго» его арендует. «Облкоммунэнерго» проводит техническую продажу ресурса ОТСК. Мы уже ведем работу для того, чтобы АТЭЦ тоже передать ОТСК в концессию», – цитирует Буданова артемовское издание «Все будет».

Квитанции с корректировкой тарифа придут жителям Артемовского в десятых числах мая. На всякий случай в «Облкоммунэнерго» уже открыли горячую линию, чтобы давать разъяснения по поводу начисления платы за теплоресурсы.

Артемовский, служба информации РИА «Новый День»

Артемовский. Другие новости 03.05.18

В реке Исток под Екатеринбургом утонула девочка 2016 года рождения. / Дороги вокруг Центрального стадиона снова закроют ради матча (КАРТА). / «Что из воды торчит, то наше»: с поверхности Городского пруда убирают мусор (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,

Новости партнеров