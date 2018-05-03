Застройщик заплатит екатеринбуржцу 150 тысяч рублей за задержку в сдаче дома

Застройщик «Желдорипотека» заплатит более 150 тысяч рублей жителю Екатеринбурга за задержку в сдаче дома на улице Коуровской. В эту сумму входят неустойка, компенсация морального вреда и штраф.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, Руслан Г. заключил договор с застройщиком АО «Желдорипотека». Девелопер обязался построить дом и передать мужчине двухкомнатную квартиру на улице Коуровской стоимостью более 3 миллионов рублей. Но вовремя свои обязательства компания не исполнила, а Руслан до сдачи дома вынужден был платить за съемное жилье.

После сдачи дома Руслан обратился с иском в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга, требуя взыскать с «Желдорипотеки» более 300 тысяч рублей: неустойку, плату за арендованное жилье, компенсацию морального вреда и так далее. В суде представитель застройщика пояснил, что Руслана предупредили о переносе срока сдачи дома в эксплуатацию, что было связано с банкротством предыдущего застройщика, и просил суд уменьшить сумму неустойки и штрафа. В итоге суд постановил взыскать с «Желдорипотеки» чуть более 150 тысяч рублей: неустойка за нарушение срока передачи объекта долевого строительства в сумме 110 тысяч рублей, компенсация морального вреда – 3 тысячи рублей, штраф – 30 тысяч рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований было отказано. Также с ответчика в пользу истца взысканы расходы на представителя – 10 тысяч рублей. Застройщик попытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, но решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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