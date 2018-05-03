За 3,5 кг наркотиков три наркоторговца сядут почти на 30 лет (ФОТО)

Три жителя Нижнего Тагила приговорены к длительным срокам заключения за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в декабре 2016 года на улице Краснознаменной в Нижнем Тагиле сыщики остановили автомашину «Форд Мондео», в которой находились 24-летний водитель и 28-летний пассажир. При осмотре салона были обнаружены 3 пакета с синтетическими наркотиками общей массой 169 граммов, порядка пятидесяти тысяч рублей, банковские карты и сотовый телефон. В ходе дальнейшей работы из тайника неподалеку стражи порядка изъяли коробку с четырьмя полиэтиленовыми свертками, где находились 264,5 грамма синтетических наркотиков. Затем оперуполномоченные нашли третьего сообщника – 35-летнего родственника одного из ранее задержанных граждан. В квартире на улице Пархоменко, которая использовалась в качестве склада, при обыске было найдено еще три килограмма аналогичных наркотиков.

Следователи установили, что наркоторговлей банда занималась с апреля по декабрь 2016 года. Они привозили крупные партии из Екатеринбурга в Нижний Тагил, где распространяли через тайники-закладки.

Все обвиняемые признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима: 25-летнему – 9 лет, 30-летнему – 9 лет 1 месяц, 35-летнему – 8 лет. Последний, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда.

Нижний Тагил, служба информации

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