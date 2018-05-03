Житель Кушвы приехал к знакомым на новоселье и убил их двухлетнюю дочь

Жуткая история произошла в длинные выходные в Нижнем Тагиле: была убита двухлетняя девочка. По обвинению в убийстве задержан приятель ее родителей. Об этом РИА «Новый День» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, вечером 29 апреля 49-летний обвиняемый пьянствовал в Нижнем Тагиле на улице Булата Окуджавы со знакомой парой – женщиной 1993 года рождения и мужчиной 1981 года рождения. В квартире также находилась дочь пары, двухлетняя малышка, которая стала жертвой преступления. В момент убийства злоумышленник находился в сильном алкогольном опьянении, что могло спровоцировать его неадекватные действия. Его задержали в тот же день и заключили под стражу. В рамках расследования проводится комплекс судебных экспертиз. Допрашивают родителей погибшего ребенка. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области добавляют, что тело девочки было обнаружено 29 апреля около 21:30. На место происшествия выезжали оперативники отдела полиции №20 и следователи СК. Сыщики установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Кушвы 1969 года рождения, работавший плотником на местном предприятии. Днём он помогал 25-летней матери и 37-летнему отцу ребёнка переезжать из Кушвы в новую квартиру в Нижнем Тагиле, а затем остался вместе с ними отмечать новоселье.

Нижний Тагил, Кушва, служба информации

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