Перекрытия тракторами, шествия и эстафеты: как районы отмечают День Победы (ФОТО)

В районах Екатеринбурга сегодня проходят свои мероприятия, посвященные Дню Победы. Конечно, не такие масштабные, как в центре, но со своими изюминками. Например, на Химмаше движение перекрывали тракторами.

Пока по центру Екатеринбурга проходили военные и техника, в районах города тоже шли праздничные мероприятия. В 10 утра на Химмаше прошло шествие, после которого люди провели митинг в честь Дня Победы. Когда должна была начаться спортивная эстафета для детей, пошел дождь, но ливень не испугал спортсменов и мероприятие все-таки провели. Спецификой 9 Мая на Химмаше стали перекрытые тракторами улицы. По всей видимости, основные силы ГИБДД и технику стянули к площади 1905 года, и на окраинах пришлось выкручиваться. Также жители Химмаша пожаловались, что после митинга и эстафеты никто не регулировал движение в районе улицы Грибоедова, и скопившимся машинам было трудно разъехаться.

В то же время, 10 утра, на площади Первой Пятилетки на Уралмаше прошли торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу, посвященному подвигу и памяти уралмашевцев, погибших на полях сражений. А на Елизавете организовали митинг памяти и эстафету. В районе Рудный жители собирались у обелиска воинам, погибшим в годы войны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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