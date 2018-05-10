«Ёлымтам означает Победа»: 9 мая в уральском этнопарке родился олененок (ФОТО)

В уральском историко-этнографическом парке «Земля предков» 9 мая родился детеныш северного оленя, которого решили назвать в честь праздника.

«Сегодня рано утром у нашей важенки (оленихи) Янгки родился малыш. Маленький, красивый, грациозный. Мы решили его назвать Ёлымтам, что означает «Победа». Оленёнок (мы считаем, что у нас снова родилась девочка!) уже пробует ходить на своих пока не очень крепких ногах. Тыкается в мамкино брюхо, смешно укладывается и забавно кемарит», – сообщил в соцсети один из основателей парка Алексей Слепухин. В парке живут олени, так как одно из направлений его деятельности – знакомство туристов с традициями оленеводов народа манси.

фото с сайта НП Туристический культурно – исследовательский центр «Команда Искателей Приключений»

Свердловская область, служба информации

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