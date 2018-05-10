В центре Екатеринбурга закроют движение трамваев и троллейбусов

В центре Екатеринбурга до начала следующей недели закрывается движение трамваев и троллейбусов. Начинается капитальный ремонт трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и ул. Карла Либкнехта.

Как сообщили в ЕМУП ТТУ, с полуночи 11 мая до 6 утра 14 мая закрывается движение трамваев по проспекту Ленина от улицы Луначарского до улицы Московская, троллейбусы не будут ходить от улицы Малышева до улицы Челюскинцев. Транспорт пустят в объезд. Изменится схема движения трамваев № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32 и троллейбусов № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19. Уточнить новую временную схему движения можно на сайте ЕМУП ТТУ.

Ранее в администрации города анонсировали, что после капремонта трамвайных путей рабочие начнут ремонтировать проспект Ленина на участке от 8 Марта до Карла Либкнехта.

Екатеринбург, служба информации

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