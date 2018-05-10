На Среднем Урале загорелся магистральный газопровод

На севере Свердловской области этой ночью загорелся магистральный газопровод. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Как сообщается на сайте ФГАУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», в 23-47 на 564 км магистрального газопровода «Игрим – Серов – Нижний Тагил» (ДЗО ПАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз Югорск») диаметром 1 200 мм, перед компрессорной станцией «Нижняя Тура», произошел порыв с возгоранием. Аварийный участок отключили спустя шесть минут после начала возгорания, в 00-20 остаточный газ в газопроводе выгорел, возгорание было ликвидировано. Сейчас идут аварийно-восстановительные работы. Уточняется, что авария на режим поставки газа потребителям не повлияла.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

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