В Каменске-Уральском на школьника рухнул шифер с крыши

В Каменске-Уральском с крыши дома сорвало шифер. Конструкция рухнула на подростка, мальчик находится в больнице.

ЧП произошло накануне утром. Учащийся пятого класса шел домой мимо дома № 32 по ул. Октябрьская, когда на него упал шифер с крыши многоквартирника. Ребенка госпитализировали, у него рваная рана щеки и подозрение на сотрясение головного мозга. Жизни подростка, по счастью, ничего не угрожает, но он остается в больнице.

«Установлено, что указанный жилой дом эксплуатируется ООО «УК «Дирекция единого заказчика». Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит, когда в последний раз проводился ремонт и осмотр кровли многоквартирного дома, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию дома и поддержание его технических элементов и конструкций в безопасном для граждан состоянии. Будут запрошены медицинские документы о полученной травме», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 10.05.18

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