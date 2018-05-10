На Урале машину намотало на дерево: один погиб, пятеро в больнице (ФОТО)

В Тавде произошло серьезное ДТП. Легковушка, в которую набилось шесть человек, влетела в дерево. Водитель погиб.

Авария произошла этой ночью, около 00-15 на улице 4-й Пятилетки 5/А. Водитель автомобиля «Тойота Королла» превысил скорость, не удержал автомобиль на дороге и влетел в дерево. Он скончался, мужчине было 26 лет. Пассажиры машины получили травмы. Женщина 26 лет госпитализирована с рваной раной лба, пассажирка 1995 года рождения получила ушибленную рану подбородка, ушиб шейного отдела позвоночника, еще одна женщина 1995 года рождения госпитализирована с черепно-мозговой травмой, ушибом губы, ушибом грудной клетки. Мужчина 1991 года рождения госпитализирован с раной теменной области, рваной раной кисти, его товарищ 1990 года рождения попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Был ли водитель автомобиля пьян, в УГИБДД по Свердловской области не сообщают.

Фото УГИБДД по Свердловской области

Тавда, служба информации

Тавда. Другие новости 10.05.18

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