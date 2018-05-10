На севере Свердловской области снова выпал снег (ФОТО)

На Среднем Урале опять резкое похолодание – сегодня ночью на севере региона выпал снег. Заморозок был настолько сильным, что земля и дороги оказались запорошены, сообщают жители Серова. Для автомобилистов майский снегопад стал серьезной проблемой – все машины уже «переобуты» в летнюю резину.

По данным свердловских метеорологов, резкое похолодание продлится еще сутки. Ночью и утром 11 мая прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Местами возможен дождь с мокрым снегом. Затем погода начнет улучшаться. Уже в выходные дни температура воздуха составит 8-13 градусов тепла, ночью до +6 градусов.

В Екатеринбурге также ожидаются небольшие осадки, ночью температура будет держаться на нуле, а днем поднимется до +14 градусов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.18

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